UK सरकार JLR को देगी 17,733 करोड़ रुपये का लोन, जानिए क्या है कारण
क्या है खबर?
टाटा समूह के स्वामित्व वाली ऑटो निर्माता कंपनी जगुआर लैंड रोवर (JLR) को यूनाइटेड किंगडम (UK) 17,733 करोड़ रुपये का लोन देगा। इससे ब्रिटिश कार निर्माता को साइबर हमले के कारण परिचालन में आई बाधा से प्रभावित आपूर्तिकर्ताओं की मदद की जा सकेगी। यह कदम इस महीने की शुरुआत में हुए साइबर हमले के बाद ब्रिटेन, स्लोवाकिया, ब्राजील और भारत स्थित कारखानों में उत्पादन बंद करने के बाद उठाया गया। इससे आपूर्ति श्रृंखला भी पटरी से उतर गई थी।
शर्त
क्या है लोन चुकाने की अवधि?
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, UK सरकार ने कहा कि यह लोन एक वाणिज्यिक बैंक देगी, जिसे 5 सालों में चुकाया जाएगा। इसकी गारंटी UK एक्सपोर्ट फाइनेंस देगी। हैकिंग के कारण कुछ विक्रेताओं को अपने कर्मचारियों को घर भेजना पड़ा, जबकि अन्य JLR से भुगतान मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी JLR देश में 34,000 लोगों को रोजगार देती है और आपूर्ति श्रृंखला से 1.2 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।
तैयारी
कब होगा कारखानों में काम चालू?
दूसरी तरफ JLR ने हैकिंग से हुई समस्या को लेकर कहा कि उसके कुछ सिस्टम फिर से चालू हो गए हैं। इससे वह आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के लंबित मामलों को निपटाने, डीलरों को पुर्जों के वितरण, वाहनों की बिक्री और पंजीकरण में तेजी लाने में सक्षम हो सकेगा। कंपनी का लक्ष्य 1 अक्टूबर से कुछ निर्माण कार्यों को फिर से शुरू करना है, हालांकि उसने कहा है कि पूरी गति से काम शुरू होने में कुछ समय लगेगा।