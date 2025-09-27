एयर इंडिया एक्सप्रेस ने रियायती किराए के लिए ऑफर की घोषणा की है (तस्वीर: एक्स/@AviationAll_)

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने की पेडे सेल की घोषणा, रियायती किराए साथ मिलेंगे कई फायदे

क्या है खबर?

टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 'पेडे सेल' शुरू की है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रियायती किराए की पेशकश की जा रही है। यह सेल 27 सितंबर से शुरू हो गई है और इसका लाभ केवल एयरलाइन के मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। 28 सितंबर से यह ऑफर अन्य सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। इस ऑफर से फेस्टिव सीजन में यात्रा करने वालों को फायदा होगा।