एयर इंडिया एक्सप्रेस ने की पेडे सेल की घोषणा, रियायती किराए साथ मिलेंगे कई फायदे
क्या है खबर?
टाटा समूह की एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 'पेडे सेल' शुरू की है, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रियायती किराए की पेशकश की जा रही है। यह सेल 27 सितंबर से शुरू हो गई है और इसका लाभ केवल एयरलाइन के मोबाइल ऐप और आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही उठाया जा सकता है। 28 सितंबर से यह ऑफर अन्य सभी बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। इस ऑफर से फेस्टिव सीजन में यात्रा करने वालों को फायदा होगा।
कैसे
कैसे मिलेगा इस ऑफर का लाभ?
इस सेल के तहत रियायती किराया 12 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच यात्रा के लिए 1 अक्टूबर तक की जाने वाली बुकिंग पर मान्य है। विशेष किराए का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को प्रोमो कोड 'FLYAIX' का उपयोग करना होगा। 'एक्सप्रेस लाइट' श्रेणी (बिना चेक-इन बैगेज अलाउंस के) के तहत घरेलू उड़ानों के लिए टिकट की कीमत 1,200 रुपये से शुरू होती है, जबकि 'एक्सप्रेस वैल्यू' का किराया 1,300 रुपये से शुरू होता है।
अंतरराष्ट्रीय उड़ान
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर क्या मिलेगा फायदा?
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 'एक्सप्रेस लाइट' का किराया 3,724 रुपये और 'एक्सप्रेस वैल्यू' का 4,674 रुपये से शुरू होता है। एयरलाइन ऐप के माध्यम से की गई बुकिंग पर सुविधा शुल्क भी माफ कर रही है। अन्य लाभों में घरेलू उड़ानों में 15 किलोग्राम के लिए 1,500 रुपये और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में 20 किलोग्राम के लिए 2,500 रुपये की चेक-इन बैगेज दरें शामिल हैं। बिजनेस क्लास के यात्री 20 फीसदी तक की छूट समेत कई और लाभ उठा सकते हैं।