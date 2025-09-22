UIDAI ने मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए हैं

UIDAI ने 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार किए निष्क्रिय, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने देशभर में 1.4 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार कार्ड निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) कर दिए हैं। ये आधार नंबर मृत व्यक्तियों के हैं। यह कदम पिछले साल शुरू किए गए आधार स्वच्छता अभियान का हिस्सा है, जो एक सतत प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के साथ मृतकों की पहचान का इस्तेमाल करके झूठा दावों को रोका जा सके। वर्तमान में आधार 3,300 से ज्यादा योजनाओं से जुड़ा है।