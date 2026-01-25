उदय कोटक पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुने गए हैं

उदय कोटक को पद्म भूषण सम्मान, उद्योग जगत की 3 हस्तियाें को मिलेगा पद्म श्री

क्या है खबर?

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या (25 जनवरी) पर देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा हो गई है। सूची में व्यापार और उद्योग जगत के उन प्रतिभाओं को मौका दिया है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ समाज के वंचित वर्गों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को पद्म विभूषण, सत्यनारायण नुवाल, अशोक खाड़े और टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) को पद्मश्री मिलेगा।