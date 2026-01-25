उदय कोटक को पद्म भूषण सम्मान, उद्योग जगत की 3 हस्तियाें को मिलेगा पद्म श्री
क्या है खबर?
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या (25 जनवरी) पर देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार 2026 के विजेताओं की घोषणा हो गई है। सूची में व्यापार और उद्योग जगत के उन प्रतिभाओं को मौका दिया है, जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ समाज के वंचित वर्गों को भी मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। इनमें कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को पद्म विभूषण, सत्यनारायण नुवाल, अशोक खाड़े और टीटी जगन्नाथन (मरणोपरांत) को पद्मश्री मिलेगा।
उदय कोटक
क्या रहा उदय कोटक का योगदान?
कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक और दिग्गज बैंकर उदय कोटक को भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता, गवर्नेंस और रिटेल बैंकिंग को नई ऊंचाई पर ले जाने का श्रेय जाता है। उन्होंने भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोटक ने 1985 में शुरू किए गए एक छोटे बिल-डिस्काउंटिंग व्यवसाय को अग्रणी वित्तीय सेवा समूह में बदल दिया, जो 2003 में बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) बनी।
पद्मश्री
उद्योग में इन उपलब्धियों के लिए होंगे सम्मानित
महाराष्ट्र के सत्यनारायण नुवाल सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया के अध्यक्ष हैं और उनकी कंपनी भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए गोला-बारूद और विस्फोटक बनाने का काम करती है। टीटी जगन्नाथन को रसोई घरों में प्रेशर कुकर को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है। प्रेस्टीज ब्रांड के जरिए उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाया है। महाराष्ट्र के रहने वाले अशोक खाड़े को संघर्षों को पार कर एक बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।