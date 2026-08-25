UBS ने मध्यम IT कंपनियों पर जताया भरोसा, रेटिंग में किया सुधार

वित्तीय सेवा कंपनी UBS ने कोफोर्ज और मेफेसिस की रेटिंग को बेहतर करते हुए उन्हें 'खरीदने' का दर्जा दिया है। साथ ही, दोनों के लिए ऊंचे टारगेट प्राइस भी तय किए हैं, जिसमें कोफोर्ज के लिए 2,400 रुपये और मेफेसिस के लिए 2,980 रुपये शामिल हैं। हालांकि, UBS अब भी भारतीय IT सेक्टर के बड़े परिदृश्य को लेकर थोड़ा सतर्क है।

उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से अभी इतना नया कारोबार नहीं मिल पा रहा, जिससे पारंपरिक सेवाओं में आ रही गिरावट की भरपाई हो सके।

फिर भी, फर्म का भरोसा है कि ये मध्यम कंपनियां बड़े दिग्गजों के मुकाबले बाजार में हो रहे बदलावों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगी।