दुनिया में अमीरी-गरीबी का फासला और बढ़ा, UBS की रिपोर्ट में खुलासा बिज़नेस Jul 12, 2026

UBS की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में दुनियाभर की निजी संपत्ति 10.8 फीसदी बढ़ गई है, जो सालों में सबसे तेज रफ्तार है।

इस बढ़त की मुख्य वजह शेयर बाजार का अच्छा प्रदर्शन और घरों-दुकानों जैसी चीजों की बढ़ती कीमतें रही हैं, लेकिन रिपोर्ट में एक बड़ी चिंता भी उठाई गई है क्योंकि जहां पूरी दुनिया अमीर हो रही है, वहीं अमीर और आम लोगों के बीच का अंतर और बढ़ गया है।