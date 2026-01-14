UBPL ने अबू धाबी ब्लॉक में खोजा कच्चे तेल का भंडार, इंडियन ऑयल ने की घोषणा 

उत्पादन

अब आर्थिक उत्पादन की तैयारी

इंडियन ऑयल ने बुधवार को नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी कुओं के परिणामों से बहुत सकारात्मक है और मूल्यांकन चरण के दौरान कुओं की आर्थिक उत्पादन क्षमता को और स्थापित करने के लिए उत्सुक है। UBPL को 2019 की शुरुआत में अबू धाबी की 2019 की बोली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनशोर ब्लॉक 1 का रियायत प्राप्त हुआ था। 2024 की शुरुआत में संयुक्त उद्यम ने XN-76 अन्वेषण कुएं में अपरंपरागत शिलाइफ क्षेत्र में तेल का पहला भंडार खोजा।