UBPL ने अबू धाबी ब्लॉक में खोजा कच्चे तेल का भंडार, इंडियन ऑयल ने की घोषणा
क्या है खबर?
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने अबू धाबी के ऑनशोर ब्लॉक 1 में अपरंपरागत तेल संसाधनों की उपस्थिति होने की पुष्टि की घोषणा की है। यह खोज ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से की गई थी, जो IOC और भारत पेट्रोलियम (BPCL) की सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज के साथ संयुक्त उद्यम ऊर्जा भारत प्राइवेट लिमिटेड (UBPL) ने की है। इन खोज परिणामों से कंपनियां आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर आशावादी बनी हुई हैं।
उत्पादन
अब आर्थिक उत्पादन की तैयारी
इंडियन ऑयल ने बुधवार को नियामक फाइलिंग में कहा कि कंपनी कुओं के परिणामों से बहुत सकारात्मक है और मूल्यांकन चरण के दौरान कुओं की आर्थिक उत्पादन क्षमता को और स्थापित करने के लिए उत्सुक है। UBPL को 2019 की शुरुआत में अबू धाबी की 2019 की बोली प्रक्रिया के माध्यम से ऑनशोर ब्लॉक 1 का रियायत प्राप्त हुआ था। 2024 की शुरुआत में संयुक्त उद्यम ने XN-76 अन्वेषण कुएं में अपरंपरागत शिलाइफ क्षेत्र में तेल का पहला भंडार खोजा।
खोज
कच्चे तेल का ऐसे चला पता
IOC ने बताया कि सफल हाइड्रोफ्रैकिंग प्रक्रियाओं के बाद कुएं से शिलाइफ संरचना से सतह पर हल्का कच्चा तेल निकला। UBPL ने इसी रियायती क्षेत्र में अन्वेषण कुएं XN79-02S के परीक्षण के दौरान तेल के एक और भंडार की खोज की सूचना दी है। इस कुएं से भी हल्का कच्चा तेल निकला, जो ब्लॉक के भीतर हबशान जलाशय में तेल की पहली खोज है। अब इस खोज का मूल्यांकन किया जाएगा और संभावित विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा।