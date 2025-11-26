उबर ने अबू धाबी में शुरू की चालक रहित रोबोटैक्सी सेवा, पिछले महीने मिली थी मंजूरी
क्या है खबर?
उबर टेक्नोलॉजीज और चीनी ऑटोनोमस ड्राइविंग कंपनी वीराइड ने अबू धाबी में लेवल 4 की पूरी तरह से चालक रहित रोबोटैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल साझेदारी हुई थी। यह अमीरात मध्य-पूर्व का पहला और अमेरिका के बाहर पहला शहर बन गया है, जहां उबर पूरी तरह से ऑटोनोमस राइड प्रदान कर रहा है। नियामकीय मंजूरी के बाद यह सर्विस शुरू हुई, जिसने शहर के भीतर व्यावसायिक चालक रहित संचालन की अनुमति दी है।
बुकिंग
कैसे मिलेगी यह सर्विस?
राइड-हेलिंग कंपनी के अनुसार, जो यात्री उबरएक्स या उबर कम्फर्ट या ऐप पर नए 'ऑटोनोमस' विकल्प के जरिए राइड बुक करते हैं, उन्हें वीराइड रोबोटैक्सी दी जा सकती है। यह सर्विस यास द्वीप पर शुरू हुई और कार के अंदर चालक के बिना संचालित होंगी। राजमार्गों, हवाई अड्डों और अन्य द्वीपों को जोड़ने वाले मार्गों पर अभी सुरक्षा ऑपरेटर्स वाले वाहनों का उपयोग जारी रहेगा। दोनों कंपनियां इस साल के अंत तक अपनी सेवाएं बढ़ाने की योजना बना रही हैं।
परिचालन
यह कंपनी करेगी स्थानीय बेड़े का संचालन
उबर ने बताया कि ग्वांगझोउ स्थित वीराइड वर्तमान में मध्य-पूर्व में 100 से ज्यादा रोबोटैक्सियों का संचालन करती है। यह लॉन्च अक्टूबर में वीराइड को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में पूरी तरह से चालकरहित रोबोटैक्सी सेवाएं चलाने के लिए संघीय परमिट मिलने के बाद हुआ है। इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने बाद में अबू धाबी में व्यावसायिक चालकरहित संचालन के लिए एक परिचालन लाइसेंस जारी किया, जिसमें तवासुल स्थानीय बेड़े संचालक के रूप में कार्यरत है।