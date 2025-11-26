उबर ने वीराइड के साथ मिलकर अबू धाबी में चालक रहित रोबोटैक्सी सेवा शुरू की है (तस्वीर: एक्स/@WeRide_ai)

उबर ने अबू धाबी में शुरू की चालक रहित रोबोटैक्सी सेवा, पिछले महीने मिली थी मंजूरी

क्या है खबर?

उबर टेक्नोलॉजीज और चीनी ऑटोनोमस ड्राइविंग कंपनी वीराइड ने अबू धाबी में लेवल 4 की पूरी तरह से चालक रहित रोबोटैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। दोनों कंपनियों के बीच पिछले साल साझेदारी हुई थी। यह अमीरात मध्य-पूर्व का पहला और अमेरिका के बाहर पहला शहर बन गया है, जहां उबर पूरी तरह से ऑटोनोमस राइड प्रदान कर रहा है। नियामकीय मंजूरी के बाद यह सर्विस शुरू हुई, जिसने शहर के भीतर व्यावसायिक चालक रहित संचालन की अनुमति दी है।