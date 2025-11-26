MCX के शेयरों में इस साल 7 महीनों में बढ़त दर्ज हुई है

MCX के शेयर पहली बार 10,000 रुपये के पार, जानिए कितनी मिली बढ़त

क्या है खबर?

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयर बुधवार (26 नवंबर) को पहली बार 10,000 रुपये के स्तर को पार कर गए और रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। शेयरों में 2.5 फीसदी से अधिक की बढ़त देखने को मिली, जो लगातार चौथे सत्र में बढ़त को दर्शाता है। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में से 8 में शेयरों ने उछाल दर्ज की है। इस महीने 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो लगातार तीसरे महीने बढ़त का संकेत है।