MCX के शेयर पहली बार 10,000 रुपये के पार, जानिए कितनी मिली बढ़त 

MCX के शेयर पहली बार 10,000 रुपये के पार, जानिए कितनी मिली बढ़त
क्या है खबर?
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) के शेयर बुधवार (26 नवंबर) को पहली बार 10,000 रुपये के स्तर को पार कर गए और रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहे हैं। शेयरों में 2.5 फीसदी से अधिक की बढ़त देखने को मिली, जो लगातार चौथे सत्र में बढ़त को दर्शाता है। पिछले 10 कारोबारी सत्रों में से 8 में शेयरों ने उछाल दर्ज की है। इस महीने 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो लगातार तीसरे महीने बढ़त का संकेत है।
मूल्य लक्ष्य
कंपनी के शेयरों का मूल्य लक्ष्य बढ़ाया
MCX के शेयर में इस साल के अब तक के 11 में से 7 महीनों में शेयरों में बढ़ोतरी हुई है। 2024 की तुलना में शेयरों की कीमत सालाना आधार पर 62 फीसदी ऊपर हुई हैं। एक्सिस कैपिटल ने हाल ही में इस शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग और 12,500 रुपये के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया था। दूसरी तरफ UBS ने भी शेयरों के मूल्य लक्ष्य को पहले के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया था।
योजना
कंपनी का ऑर्डर बढ़ाने का लक्ष्य
CNBC-TV18 के साथ हाल ही में बातचीत में MCX की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) प्रवीणा राय ने कहा कि कंपनी परिचालन राजस्व के मामले में 40 फीसदी और EBITDA के मामले में 50 फीसदी की दर से बढ़ रही है। इसके साथ ही उनका लक्ष्य प्रतिदिन 10 अरब ऑर्डर संसाधित करने में सक्षम होना है। राय ने कहा कि विकास लक्ष्य 10 गुना है, लेकिन यह एक बार में पूरा नहीं हो सकता है।