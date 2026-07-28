UAE की भारत में निवश बढ़ाने की योजना, AI समेत कई क्षेत्रों पर रहेगा जोर

अलहावी ने बताया कि UAE और भारत का रिश्ता अब सिर्फ व्यापारिक लेन-देन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि गहरे निवेश संबंधों की ओर बढ़ रहा है।

2000 से अब तक UAE ने भारत में कुल 25.6 अरब डॉलर का (करीब 2,400 अरब रुपये) निवेश किया है। यह भारत में खाड़ी देशों के कुल निवेश का लगभग 70 फीसदी हिस्सा है।

दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा भी 100 अरब डॉलर (करीब 9,500 अरब रुपये) के पार जा चुका है और 2032 तक इसे 200 अरब डॉलर (करीब 19,000 अरब रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके साथ ही, दोनों पक्ष भारतीय कंपनियों को भी UAE में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि उनके आर्थिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो सकें।