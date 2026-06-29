ट्विंकल पेपर्स का IPO लॉन्च, 1 जुलाई तक आवेदन करने का मौका

कंपनी के राजस्व में हो रही बढ़ोतरी

इस कंपनी की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह फार्मा से लेकर फूड तक के उद्योगों के लिए कोरुगेटेड बॉक्स और HDPE ड्रम जैसी चीजें बनाती है।

ट्विंकल पेपर्स ने हाल में अच्छी बढ़त दर्ज की है। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी का राजस्व 58.75 करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 83.98 करोड़ रुपये हो गया है। इसके साथ ही कंपनी का मुनाफा भी दोगुना हो गया है।

ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 13 फीसदी के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इससे लिस्टिंग के समय कुछ फायदे का संकेत मिलता है।