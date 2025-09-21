टीवी की कीमतों में हुई जबरदस्त कटौती, 22 सितंबर से होंगी लागू 

टेलीविजन निर्माता GST कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए अपने उत्पादों की कीमतों में 2,500 से 85,000 रुपये तक की कमी कर रहे हैं। GST परिषद ने इस महीने की शुरुआत में 22 सितंबर से टैक्स की दरें 32-इंच से बड़ी स्क्रीन वाले टीवी पर शुल्क मौजूदा 28 से घटकर 18 प्रतिशत कर दिया। इससे सोनी, LG और पैनासोनिक जैसी कंपनियों को सोमवार से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन के दौरान अच्छी बिक्री की उम्मीद है।

सोनी कितने सस्ते होंगे सोनी के मॉडल? टीवी निर्माताओं ने 22 सितंबर से लागू होने वाली नई कीमतें जारी की हैं। सोनी ने 43 से 98-इंच स्क्रीन साइज वाले ब्राविया मॉडल्स की कीमत में 5,000 से 71,000 रुपये की कटौती की है। कंपनी ने 43-इंच वाले ब्राविया 2 की कीमत 59,900 से घटाकर 54,900 रुपये और 55-इंच वाले ब्राविया 7 की 2.50 लाख से घटाकर 2.30 लाख रुपये कर दी। इसी तरह, 98-इंच स्क्रीन वाले ब्राविया 5 की कीमत 9 लाख की जगह 8.29 लाख रुपये होगी।

LG LG मॉडल्स के इतने घटे दाम LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी 43 से 100-इंच स्क्रीन साइज वाले टीवी की कीमतों में 2,500-85,800 रुपये की कटौती की घोषणा की है। उसने 43-इंच स्क्रीन वाले मॉडल की कीमत 30,990 से घटाकर 28,490 रुपये कर दी है। कंपनी ने 55-इंच और 65-इंच स्क्रीन साइज वाले मॉडल्स की कीमतों में 3,400 रुपये की कटौती की है, अब ये मॉडल क्रमशः 42,990 रुपये और 68,490 रुपये में बिकेंगे। 100-इंच टीवी की कीमत 5.85 लाख से घटाकर 4.99 लाख रुपये कर दी है।