7 शीर्ष कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में आया उछाल, जानिए कितना बढ़ा 

7 शीर्ष कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में आया उछाल, जानिए कितना बढ़ा
क्या है खबर?
शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के चलते पिछले सप्ताह देश की शीर्ष-10 मूल्यवान कंपनियों में से 7 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 1.18 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और भारती एयरटेल को हुआ है। दूसरी तरफ, केवल 3 कंपनियां- ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण में गिरावट देखने को मिली है। पिछले सप्ताह शेयर बाजार में BSE बेंचमार्क 721.53 अंक या 0.88 प्रतिशत बढ़ा है।
फायदा
इन कंपनियों के मूल्यांकन में हुई वृद्धि
बढ़ोतरी वाली कंपनियों की बात करें तो SBI का मूल्यांकन 35,953 करोड़ बढ़कर 7.95 लाख करोड़ रुपये हो गया, वहीं भारती एयरटेल का 33,214 करोड़ बढ़कर 11.18 लाख करोड़ रुपये हो गया। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का पूंजीकरण 17,389 करोड़ बढ़ने के बाद 19.04 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसी प्रकार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का 12,952 करोड़, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का 12,460 करोड़, इंफोसिस का 6,127 करोड़ और HDFC बैंक का 230 करोड़ रुपये बढ़ा है।
नुकसान
इन कंपनियों को हुआ नुकसान
नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर ICICI बैंक रही है, जिसका बाजार मूल्यांकन 10,707 करोड़ घटकर 10.01 लाख करोड़ रुपये रह गया। बजाज फाइनेंस का पूंजीकरण 6,346 करोड़ घटने के बाद 6.17 लाख करोड़ रह गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5,039 करोड़ घटकर 6.01 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बाजार मूल्यांकन सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही। उसके बाद HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा।