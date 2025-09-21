7 शीर्ष कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में आया उछाल, जानिए कितना बढ़ा 

नुकसान

इन कंपनियों को हुआ नुकसान

नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे ऊपर ICICI बैंक रही है, जिसका बाजार मूल्यांकन 10,707 करोड़ घटकर 10.01 लाख करोड़ रुपये रह गया। बजाज फाइनेंस का पूंजीकरण 6,346 करोड़ घटने के बाद 6.17 लाख करोड़ रह गया और हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5,039 करोड़ घटकर 6.01 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बाजार मूल्यांकन सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज शीर्ष पर रही। उसके बाद HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और LIC का स्थान रहा।