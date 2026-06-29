टर्टलमिंट के शेयर बाजार में लिस्ट, 4,500 करोड़ से ज्यादा हुआ मूल्यांकन

एंकर निवेशकों से जुटाए करीब 400 करोड़ रुपये

बाजार में लिस्ट होने से पहले टर्टलमिंट ने अपने कुल 883 करोड़ रुपये के IPO में से एंकर निवेशकों से करीब 400 करोड़ रुपये जुटा लिए थे।

इस IPO में बड़े संस्थागत निवेशकों ने अच्छी दिलचस्पी दिखाई, वहीं आम निवेशकों की भी ठीक-ठाक भागीदारी रही।

कंपनी ने बताया है कि वह इस नए फंड का इस्तेमाल अपनी तकनीकी व्यवस्था को मजबूत करने, टीम को और बेहतर बनाने और अपने डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने में करेगी।

इन कदमों से लोगों को ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने और खरीदने में और आसानी मिलेगी।