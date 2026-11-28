पांडे ने यह भी बताया कि SEBI कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी गड़बड़ी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, खासकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की हालिया लिस्टिंग के बाद।

इसके अलावा, SEBI, APL अपोलो और टाटा स्टील के बीच हुए सौदे की भी समीक्षा करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी नियमों का सही से पालन हो।