SEBI अध्यक्ष ने लंबी अवधि के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करने पर दिया जोर
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने साफ कहा है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस (F&O) बाजार के कुछ हिस्सों को बंद करना इसका जवाब नहीं है।
इसके बजाय उन्होंने बाजार में समझदारी से विकास लाने पर जोर दिया है।
उनका सुझाव है कि लंबी अवधि के F&O कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू किए जाएं। ऐसा करने से बाजार में नए मौके भी बनेंगे और साथ ही संतुलन और बेहतर नियमन भी बना रहेगा।
APL अपोलो-टाटा स्टील सौदे की होगी समीक्षा
पांडे ने यह भी बताया कि SEBI कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी गड़बड़ी पर बारीकी से नजर रखी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, खासकर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की हालिया लिस्टिंग के बाद।
इसके अलावा, SEBI, APL अपोलो और टाटा स्टील के बीच हुए सौदे की भी समीक्षा करेगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी नियमों का सही से पालन हो।