SEBI शेयर बाजार में AI के उपयोग के लिए ला रहा नियम 

अंतरराष्ट्रीय टूलकिट करेगी इस्तेमाल

SEBI आने वाले 5 और 10 सालों के लिए बाजार में AI के उपयोग को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसके लिए एक अंतरराष्ट्रीय टूलकिट का इस्तेमाल करेगा। साथ ही, वह विशेषज्ञों से भी सलाह लेगा।

नियामक ने क्लाउड मिथोस जैसे शक्तिशाली टूल्स को लेकर चिंताएं जताई हैं क्योंकि ये सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं।

यही वजह है कि SEBI इस पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत पर जोर दे रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद उसका कहना है कि भारत के बाजार मजबूत बने हुए हैं और इन्होंने 1.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई है।