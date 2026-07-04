अमेरिका में ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम शुरू, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मिलेगा पैसा
ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत जनवरी, 2025 से दिसंबर, 2028 के बीच जन्म लेने वाले बच्चों को सरकार की ओर से शुरुआत में 1,000 डॉलर (करीब 90,000 रुपये) मिलेंगे।
इसके अलावा, परिवार हर साल इसमें 5,000 डॉलर (करीब 4.7 लाख रुपये) तक और जमा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का लक्ष्य है कि जब ये बच्चे बड़े हों तो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। यह रिपब्लिकन पार्टी के नए 'वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट' का ही एक हिस्सा है।
S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया जाएगा पैसा
शुरुआत में यह सारा पैसा स्टेट स्ट्रीट S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द वेंगार्ड और ब्लैक रॉक जैसे दूसरे फंड भी इसमें जुड़ जाएंगे।
इस बीच, बड़े दान भी मिल रहे हैं। माइकल और सुसान डेल ने गरीब बच्चों की मदद के लिए 6.25 अरब डॉलर (करीब 580 अरब रुपये) का बड़ा दान दिया है, वहीं रे डेलियो ने कनेक्टिकट के कम इनकम वाले परिवारों के लिए पैसे दिए हैं।
हालांकि, यह प्रोग्राम इतना चर्चा में है, फिर भी कई सर्वे दिखाते हैं कि बहुत सारे वोटर ट्रंप के आर्थिक फैसलों से खुश नहीं हैं। नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले यह बात रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है।