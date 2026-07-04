अमेरिका में ट्रंप अकाउंट्स प्रोग्राम शुरू, बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए मिलेगा पैसा

S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया जाएगा पैसा

शुरुआत में यह सारा पैसा स्टेट स्ट्रीट S&P 500 इंडेक्स फंड में लगाया जाएगा, लेकिन बहुत जल्द वेंगार्ड और ब्लैक रॉक जैसे दूसरे फंड भी इसमें जुड़ जाएंगे।

इस बीच, बड़े दान भी मिल रहे हैं। माइकल और सुसान डेल ने गरीब बच्चों की मदद के लिए 6.25 अरब डॉलर (करीब 580 अरब रुपये) का बड़ा दान दिया है, वहीं रे डेलियो ने कनेक्टिकट के कम इनकम वाले परिवारों के लिए पैसे दिए हैं।

हालांकि, यह प्रोग्राम इतना चर्चा में है, फिर भी कई सर्वे दिखाते हैं कि बहुत सारे वोटर ट्रंप के आर्थिक फैसलों से खुश नहीं हैं। नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले यह बात रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है।