भारत के आर्थिक विकास में तेजी, GDP वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत

प्रदर्शन

कृषि क्षेत्र में अच्छा रहा प्रदर्शन

मंत्रालय के मुताबिक, इस तिमाही में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 1.5 प्रतिशत थी। विनिर्माण में दर 7.7 प्रतिशत और निर्माण में 7.6 प्रतिशत रही, जो इस तिमाही में स्थिर मूल्यों पर 7.5 प्रतिशत से अधिक रही। खनन एवं उत्खनन में -3.1 प्रतिशत और बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 0.5 प्रतिशत की मध्यम वास्तविक वृद्धि दर देखी गई है।