भारत के आर्थिक विकास में तेजी, GDP वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें विकास दर में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही में भारत की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई है। यह संख्या सभी GDP आकलन से आगे निकल गई है क्योंकि अधिकांश विश्लेषकों ने पहली तिमाही में GDP वृद्धि 6.5 से 7 प्रतिशत के आसपास आंकी थी।
विकास
RBI के भी अनुमान से अधिक है GDP
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बयान में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक GDP में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी पिछली मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही के लिए 6.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान लगाया था।
प्रदर्शन
कृषि क्षेत्र में अच्छा रहा प्रदर्शन
मंत्रालय के मुताबिक, इस तिमाही में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 1.5 प्रतिशत थी। विनिर्माण में दर 7.7 प्रतिशत और निर्माण में 7.6 प्रतिशत रही, जो इस तिमाही में स्थिर मूल्यों पर 7.5 प्रतिशत से अधिक रही। खनन एवं उत्खनन में -3.1 प्रतिशत और बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र में 0.5 प्रतिशत की मध्यम वास्तविक वृद्धि दर देखी गई है।
हाल
पिछली तिमाही में क्या रहा हाल?
वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम तिमाही के जनवरी से मार्च तक की GDP दर 7.4 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इससे पहले आर्थिक विकास दर काफी कम थी, जो जनवरी से मार्च की अंतिम तिमाही में बढ़ गई थी। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में GDP दर 6.4 प्रतिशत थी, जबकि इससे पहले की दूसरी तिमाही में यह 5.6 प्रतिशत थी। पिछली बार जनवरी-मार्च की GDP दर में 6.85 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना थी, जबकि यह काफी बेहतर रही।