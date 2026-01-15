डोनाल्ड ट्रंप ने उन्नत AI चिप्स पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ 

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ उन्नत (एडवांस्ड) AI कंप्यूटिंग चिप्स पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस की फैक्ट शीट के मुताबिक, इसमें एनवीडिया का H200 AI प्रोसेसर और AMD का MI325X सेमीकंडक्टर शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद विदेशी चिप मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भरता घटाना और अमेरिका के भीतर सेमीकंडक्टर उत्पादन को मजबूत करना है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है।

वजह क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि देश अपनी जरूरत के सिर्फ करीब 10 प्रतिशत चिप्स ही खुद बनाता है। बाकी के लिए उसे विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकार के अनुसार, यह स्थिति आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए जोखिम भरी है। इसी वजह से हाई-एंड चिप्स पर टैरिफ लगाकर कंपनियों को अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में बाहरी देशों पर निर्भरता कम की जा सके।

चिप्स किन चिप्स पर लागू होगा टैरिफ? 25 प्रतिशत का यह टैरिफ सिर्फ कुछ चुनिंदा हाई-एंड चिप्स पर लागू होगा। इसमें एनवीडिया H200 और AMD MI325X जैसे चिप्स शामिल हैं, जो ताइवान जैसे देशों में बनते हैं। हालांकि, अमेरिका ने साफ किया है कि यह टैरिफ डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, आम उपभोक्ता इस्तेमाल, सिविल इंडस्ट्रियल और पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन के लिए आने वाले कई चिप्स पर लागू नहीं होगा। घरेलू सप्लाई चेन को मजबूत करने वाले इंपोर्ट को छूट दी जाएगी।

