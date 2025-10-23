क्वांटम कंपनियों में निवेश की तैयारी में ट्रंप प्रशासन- रिपोर्ट 

क्वांटम कंपनियों में निवेश की तैयारी में ट्रंप प्रशासन

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:56 pm Oct 23, 202512:56 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन कई क्वांटम-कंप्यूटिंग कंपनियों के साथ बातचीत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सरकार इन कंपनियों में संघीय वित्त पोषण के बदले इक्विटी हिस्सेदारी लेना चाहती है। आयनक्यू, रिगेटी कंप्यूटिंग और डी-वेव क्वांटम जैसी कंपनियां इस योजना पर चर्चा कर रही हैं। इसके तहत प्रत्येक कंपनी को वाशिंगटन से कम से कम 1 करोड़ डॉलर (लगभग 90 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण मिलने की संभावना जताई जा रही है।