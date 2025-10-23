सेंसेक्स में 700 अंकों की तेजी, सुबह-सुबह शेयर बाजार में क्यों देखने को मिली जबरदस्त बढ़त?

सेंसेक्स में 700 अंकों की तेजी, सुबह-सुबह शेयर बाजार में क्यों देखने को मिली जबरदस्त बढ़त?
क्या है खबर?
भारतीय शेयर बाजार में आज (23 अक्टूबर) सुबह-सुबह बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद सेंसेक्स में 700 अंकों की बढ़त के साथ 85,154.15 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 करीब 200 अंक चढ़कर 26,057.20 पर पहुंच गया। एशियाई बाजारों की कमजोरी और अमेरिकी बाजारों की गिरावट के बावजूद घरेलू निवेशकों की मजबूत खरीदारी से बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है।
#1
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदें
बाजार में तेजी की मुख्य वजह भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते की खबरें हैं। दोनों देशों के बीच टैरिफ घटाने और नए निर्यात अवसरों पर सहमति बन सकती है। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यात पर लगने वाले मौजूदा 50 प्रतिशत शुल्क को घटाकर लगभग 15 प्रतिशत तक किया जा सकता है। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए यह बड़ा सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
#2
कंपनियों के बेहतर तिमाही नतीजे
तेजी का दूसरा कारण प्रमुख कंपनियों के बेहतर दूसरी तिमाही के नतीजे हैं। रिलायंस, इंफोसिस और HDFC बैंक जैसी प्रमुख कंपनियों के स्थिर प्रदर्शन से बाजार को मजबूती मिली है। हाल की रिकॉर्ड बिक्री से कॉर्पोरेट आय में सुधार की उम्मीदें तेजी से बढ़ी हैं। इससे निवेशकों का रुझान सकारात्मक बना हुआ है और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में मुनाफे में उल्लेखनीय सुधार की संभावना जताई जा रही है।
#3
विदेशी निवेश और शॉर्ट-कवरिंग से बढ़त
बाजार में तेजी की तीसरी वजह विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी है। FII द्वारा किए गए निवेश ने बाजार में नई ऊर्जा दी है। इसके साथ ही शॉर्ट-कवरिंग के कारण भी कई लार्जकैप और IT शेयरों में उछाल देखने को मिल रहा है। बैंकिंग, मेटल और FMCG सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी से निफ्टी और सेंसेक्स दोनों मजबूत बने हुए हैं और बाजार त्योहारी सीजन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।