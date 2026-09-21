टोयोटा फैक्ट्रियों में तैनात करेगी 4 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट
टोयोटा ने हाल ही में एक बड़े तकनीकी अपग्रेड का ऐलान किया है। कंपनी का अनुमान है कि इस आधुनिकीकरण में उसे अपनी फैक्ट्रियों, ग्रुप कंपनियों और बड़े आपूर्तिकर्ताओं में करीब 4 लाख रोबोट लगाने पड़ेंगे। यह निवेश, जो 2028 से हर साल लगभग 6.4 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) का होगा, पुराने उपकरणों को बदलने और नई जगहों पर रोबोट से चलने वाली व्यवस्थाएं लगाने के लिए किया जा सकता है। यह सारी जानकारी ब्रुसेल्स में हुए एक हालिया टेक इवेंट में साझा की गई।
कारीगरों की मदद करेंगे रोबोट
टोयोटा ग्रुप के प्लांट्स में करीब 1.5 लाख रोबोट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, 2.5 लाख रोबोट आपूर्तिकर्ता और साझेदार कंपनियों की साइट्स पर भेजे जाएंगे।
ये कोई आम रोबोट नहीं हैं। टोयोटा ELEY ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे खास प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, जो इंसानों से काम सीखते हैं।
कंपनी का मकसद यह है कि रोबोट बार-बार होने वाले काम करें, ताकि कुशल कारीगर उन पेचीदा कामों पर ध्यान दे पाएं, जिनके लिए खास महारत और बारीकियों की समझ चाहिए। इससे उत्पादन और भी सुचारू हो जाएगा और गुणवत्ता पूरे सिस्टम में ऊंची बनी रहेगी।