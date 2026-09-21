टोयोटा फैक्ट्रियों में तैनात करेगी 4 लाख ह्यूमनॉइड रोबोट

टोयोटा ग्रुप के प्लांट्स में करीब 1.5 लाख रोबोट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, 2.5 लाख रोबोट आपूर्तिकर्ता और साझेदार कंपनियों की साइट्स पर भेजे जाएंगे।

ये कोई आम रोबोट नहीं हैं। टोयोटा ELEY ह्यूमनॉइड रोबोट जैसे खास प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही है, जो इंसानों से काम सीखते हैं।

कंपनी का मकसद यह है कि रोबोट बार-बार होने वाले काम करें, ताकि कुशल कारीगर उन पेचीदा कामों पर ध्यान दे पाएं, जिनके लिए खास महारत और बारीकियों की समझ चाहिए। इससे उत्पादन और भी सुचारू हो जाएगा और गुणवत्ता पूरे सिस्टम में ऊंची बनी रहेगी।