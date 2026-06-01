क्या AI छीन लेगा आपकी नौकरी? विशेषज्ञ ने दिया चौंकाने वाला जवाब

डेटा सेंटर में बढ़ रही विशेषज्ञों की मांग

स्लोक बताते हैं कि जैसे-जैसे कंपनियां बड़े डाटा सेंटर और बेहतर टूल्स में निवेश कर रही हैं, वैसे-वैसे खास हुनर वाले लोगों की मांग बढ़ रही है और इसी के साथ उनका वेतन भी बढ़ रहा है।

उनका मानना है कि यह चलन ठीक वैसा ही है जैसा पुराने तकनीकी उछाल के दौरान देखा गया था। जब तकनीक बेहतर होती है तो काम करने की क्षमता बढ़ती है और साथ ही नौकरियों के नए अवसर भी पैदा होते हैं।

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन भी नौकरियों के खत्म होने की इस आशंका वाली बात पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि अभी भी बहुत सारा काम ऐसा है, जिसमें इंसानी दिमाग की जरूरत होती है।