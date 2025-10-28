नोएल टाटा समेत शीर्ष ट्रस्टी हुए मेहली मिस्त्री के खिलाफ, टाटा ट्रस्ट में पड़ी दरार 

टाटा ट्रस्ट के शीर्ष ट्रस्टियों ने मेहली मिस्त्री के खिलाफ मतदान किया है

क्या है खबर?

टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष नोएल टाटा और उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने दिवंगत रतन टाटा के विश्वासपात्र, व्यवसायी मेहली मिस्त्री की स्थायी ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी है। इन्होंने मिस्त्री के खिलाफ मतदान किया है, जिससे उनकी दोबारा नियुक्ति रुक सकती है। इस कदम को अदालत में चुनौती दिए जाने की संभावना है। इससे टाटा संस में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स में आई दरार खुलकर सामने आ गई है।