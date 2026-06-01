जापान की गैस कंपनी टोमोई शोकाई गुजरात में लगाएगी फैक्ट्री बिज़नेस Jun 01, 2026

जापान की दिग्गज गैस व्यापार कंपनी टोमोई शोकाई ने हाल ही में गुजरात में एक फैक्ट्री बनाने की योजना का ऐलान किया है। इस परियोजना का काम वित्तीय वर्ष 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है।

यह नई फैक्ट्री देश के बढ़ते हेल्थकेयर और सेमीकंडक्टर उद्योगों के लिए मेडिकल गैसें और उनसे जुड़ी सुविधाएं तैयार करेगी। इतना ही नहीं यह प्लांट लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज का भी एक अहम केंद्र बनेगा, जिससे कामकाज सुचारु रूप से चलता रहेगा।