वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष से की मुलाकात

सीतारमण ने विश्व बैंक की तेजी से काम करने की सराहना की। उन्होंने खास तौर पर 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) के डेवलपमेंट पॉलिसी फाइनेंसिंग (DPF) की जल्द मंजूरी और सिडबी के जरिये MSME को इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) के समर्थन को सराहा देने का जिक्र किया, जिससे स्थानीय व्यवसायों को काफी मदद मिली है।

बंगा ने भारत की बुनियादी ढांचा निर्माण में हुई प्रगति को स्वीकार किया। उन्होंने निजी निवेश आकर्षित करने के नए तरीके भी सुझाए, जैसे कि भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए विशेष गारंटी और जोखिम बीमा का उपयोग करना।

दोनों नेताओं ने ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज हब शुरू करने और विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने पर भी चर्चा की। उन्होंने इस साझेदारी को वैश्विक ज्ञान, नवाचार और निजी पूंजी जुटाने के लिए एक रणनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित करने पर भी विचार किया।