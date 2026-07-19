ट्रंप के पोस्ट बेचने के लिए TMTG ने पेश किया ट्रुथ API

इस प्लान से हर कोई खुश नहीं है। सीनेटर रॉन वाइडन और वॉचडॉग ग्रुप CREW जैसे आलोचकों ने इसे 'बहुत ही अनैतिक' बताया है।

उनका कहना है कि ट्रंप का मार्केट को प्रभावित करने वाले पोस्ट्स से पैसा कमाना और वॉल स्ट्रीट को खास सहूलियत देना सही नहीं है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि कानूनी तौर पर यह कोई उल्लंघन नहीं है। यह सर्विस एक अगस्त से शुरू हो जाएगी, वहीं TMTG के शेयर इस साल कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इनकी कीमत 27 फीसदी तक गिर चुकी है और अब कंपनी का कुल मूल्यांकन 2.7 अरब डॉलर (करीब 250 अरब रुपये) रह गया है।