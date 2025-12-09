क्रेडिट रिपोर्ट की ये गलतियां बिगाड़ सकती है स्कोर, जानिए कैसे करें निपटारा 

लोन लेने के लिए आवेदक की बुनियादी पात्रता और कर्जे की रकम तय करने में क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 750 से अधिक का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है। गलत विवरण, गलत भुगतान और डुप्लिकेट अकाउंट जैसी त्रुटियां आपके क्रेडिट स्कोर को कम कर सकती हैं और लोन स्वीकृति में बाधा डाल सकती हैं। इसलिए, इनका समय पर समाधान करना जरूरी है। आइये जानते हैं 4 सामान्य क्रेडिट रिपोर्ट एरर, जो आपका स्कोर गिराती हैं।

गलत जानकारी गलत जानकारी से रिपोर्ट पर पड़ता है असर गलत व्यक्तिगत जानकारी: आपके नाम में गलत स्पेलिंग, पुराना पता या पैन कार्ड की जानकारी का मेल नहीं खाना आम समस्याएं हैं। ऐसी गलतियां अन्य कर्जदारों के साथ पहचान में गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। गलत रीपेंट हिस्ट्री: कई पर समय EMI भुगतान करने के बावजूद रिपोर्ट में देरी से भुगतान की हुई दर्ज हो जाती है। यह बैंक की ओर से डाटा समय पर अपडेट नहीं करने के कारण होता है। यह आपका क्रेडिट स्कोर कम करता है।

क्लोज लोन लोन बंद होने के बाद भी दिखता है एक्टिव बंद ऋण का एक्टिव दिखना: कई बार कर्जा चुकाने के बाद भी कुछ रिपोर्ट इसे चालू दिखाती रहती हैं। इससे आपके क्रेडिट उपयोग में वृद्धि होती है। यह दोबारा लोन लेने पर बैंकों यह संकेत देता है कि आप जरूरत से ज्यादा लोन ले रहे हैं। डुप्लिकेट या धोखाधड़ी वाले खाते: कभी-कभी एक ही लाेन की 2 बार रिपोर्ट की जाती है या ऐसे अकाउंट रिपोर्ट में दिखाई देते हैं, जिन्हें आपने कभी खोला ही नहीं है।

