इन आदतों से आप अपने क्रेडिट कार्ड को रख सकते हैं सुरक्षित

क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आज बेहद आम हो गया है, लेकिन इसके साथ धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ गया है। ऑनलाइन भुगतान, कार्ड स्वाइप या किसी लिंक पर क्लिक करने के दौरान आपकी जानकारी चोरी हो सकती है। ऐसे मामलों में न केवल पैसे का नुकसान होता है, बल्कि आपकी पहचान भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें और अपने कार्ड की जानकारी हमेशा सुरक्षित रखें।

#1 संदिग्ध मैसेज से रहें सावधान साइबर धोखेबाज अक्सर बैंक या कार्ड कंपनी का रूप लेकर फर्जी मैसेज भेजते हैं और कार्ड नंबर, पासवर्ड या OTP जैसी निजी जानकारी मांगते हैं। याद रखें, असली बैंक कभी भी फोन या मैसेज पर ऐसी जानकारी नहीं मांगते। किसी भी संदिग्ध मैसेज या कॉल की पुष्टि करने के लिए हमेशा अपने बैंक के आधिकारिक नंबर पर संपर्क करें और बिना जांचे किसी लिंक या वेबसाइट पर क्लिक न करें।

#2 सुरक्षित नेटवर्क और अलर्ट का करें इस्तेमाल ऑनलाइन लेन-देन करते समय सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे हैकिंग और डाटा चोरी का खतरा रहता है। हमेशा 'https' से शुरू होने वाली सुरक्षित वेबसाइट का ही उपयोग करें। अपने कार्ड पर लेन-देन अलर्ट की सुविधा चालू रखें, ताकि किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत जानकारी मिल सके। ऐसा करने से धोखाधड़ी की स्थिति में समय रहते कार्रवाई की जा सकती है और आपका खाता सुरक्षित रहेगा।