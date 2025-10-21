इन वजहों से पर्सनल लोन लेने में आपको हो सकती है समस्या

अगर आप पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं, तो यह समझना जरूरी है कि आपकी लोन लेने की क्षमता कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें क्रेडिट स्कोर, आय का स्तर, पहले से चल रहे लोन और मांगी गई राशि शामिल हैं। अगर इनमें से किसी भी पहलू में कमी होती है, तो बैंक या वित्तीय संस्था आपका लोन आवेदन अस्वीकार भी कर सकती है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी वित्तीय स्थिति को परखना जरूरी है।

#1 कम क्रेडिट स्कोर और अधिक ऋण का असर लोन पाने के लिए आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपका स्कोर 720 से ऊपर है, तो लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन 600 से कम स्कोर होने पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। वहीं, अगर आपकी आय का बड़ा हिस्सा पहले से किसी ऋण की किस्त में जा रहा है, तो नया लोन लेना और कठिन हो जाता है, क्योंकि बैंक जोखिम नहीं लेना चाहते।

#2 कम आय और ज्यादा राशि की मांग अगर आपकी मासिक आय कम है, तो बैंक को लगता है कि आप समय पर लोन नहीं चुका पाएंगे, जिससे आवेदन अस्वीकार हो सकता है। इसी तरह, अगर आप अपनी आय के अनुपात में बहुत ही ज्यादा राशि मांगते हैं, तो भी लोन मिलने में दिक्कत होती है। बैंक यह देखता है कि आपकी आय मांगी गई राशि को सही ठहरा पा रही है या नहीं, ताकि जोखिम कम हो।

#3 अन्य कारण जो लोन रोक सकते हैं लोन न मिलने के और भी कारण हो सकते हैं। जैसे, अगर आपकी उम्र ज्यादा है, फोन नंबर आधार से लिंक नहीं है या आपने पिछले कुछ सालों से आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे मामलों में बैंक आपको कम भरोसेमंद मानते हैं। ऐसे में लोन के लिए आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेजों और शर्तों को पूरा रखना बेहतर रहता है, ताकि आपकी मंजूरी की संभावना और भी ज्यादा बढ़ सके।