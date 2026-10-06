वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 7.1 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया

वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 7.1 फीसदी की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया
वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। घरेलू बाजार में मजबूत मांग, उद्योग और सेवा क्षेत्र में शानदार तरक्की के दम पर यह अनुमान लगाया गया है, भले ही कृषि क्षेत्र को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो। यह जानकारी वर्ल्ड बैंक की ताजा 'साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट' रिपोर्ट में सामने आई है।
दक्षिण एशिया की विकास दर को मिलेगा बढ़ावा
भारत की तेज वृद्धि दक्षिण एशिया की आर्थिक तरक्की को काफी बढ़ावा देगी। अनुमान है कि 2026 तक पूरे दक्षिण एशिया की विकास दर 6.9 फीसदी तक पहुंच जाएगी। इस तेज रफ्तार के पीछे GST, टैरिफ को तर्कसंगत बनाना, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश जैसे सुधार हैं, लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी है।
फिलहाल, भारत की केवल 23.4 फीसदी कंपनियां ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करती हैं, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा करीब 42.7 फीसदी है। इस डिजिटल अंतर को कम करने के लिए आगे चलकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा की जरूरत पड़ेगी।