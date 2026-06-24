अमेरिका की सख्ती के कारण चीन महंगी हुई एनवीडिया की AI चिप्स
चीन में एनवीडिया के चिप्स की कीमतें अचानक से बहुत बढ़ गई हैं। इसकी मुख्य वजह अमेरिका की ओर से एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के निर्यात पर लगाए गए सख्त नियम हैं।
8 ब्लैकवेल प्रोसेसर्स से लैस DGX B300 सर्वर अब 80 लाख युआन (करीब 10 करोड़ रुपये) से भी ज्यादा में बिक रहा है। यह इसकी पुरानी कीमत का दोगुना है और अमेरिका के बाजार से भी काफी महंगा है।
इस दाम में भारी उछाल के कारण चीनी कंपनियों के लिए बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हार्डवेयर खरीदना मुश्किल हो गया है।
RTX 6000 प्रो की कीमतों में भी उछाल
AI स्टार्टअप्स जिस एनवीडिया के RTX 6000 प्रो चिप को बहुत पसंद करते हैं, उसकी कीमतें भी खूब बढ़ गई हैं। इससे पता चलता है कि आयात कम करने की कोशिशों के बावजूद चीन अभी भी अमेरिका की तकनीक पर कितना निर्भर है।
पिछले साल के आखिर से अमेरिका, ताइवान और मलेशिया के नियामकों की सख्त जांच की वजह से सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। इस कारण कंपनियों को A100 जैसे पुराने चिप्स की ओर रुख करना पड़ा है, जिनके सर्वर की कीमतें तो 3 गुना तक बढ़ गई हैं। अब GPU रेंटल भी महंगे हो गए हैं, जो अमेरिका की दरों के बराबर या उनसे भी ज्यादा हैं।
एनवीडिया का कहना है कि चोरी-छिपे मंगाया गया हार्डवेयर ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा क्योंकि इसे कोई आधिकारिक सपोर्ट नहीं मिलता।