अमेरिका की सख्ती के कारण चीन महंगी हुई एनवीडिया की AI चिप्स

RTX 6000 प्रो की कीमतों में भी उछाल

AI स्टार्टअप्स जिस एनवीडिया के RTX 6000 प्रो चिप को बहुत पसंद करते हैं, उसकी कीमतें भी खूब बढ़ गई हैं। इससे पता चलता है कि आयात कम करने की कोशिशों के बावजूद चीन अभी भी अमेरिका की तकनीक पर कितना निर्भर है।

पिछले साल के आखिर से अमेरिका, ताइवान और मलेशिया के नियामकों की सख्त जांच की वजह से सप्लाई चेन गड़बड़ा गई है। इस कारण कंपनियों को A100 जैसे पुराने चिप्स की ओर रुख करना पड़ा है, जिनके सर्वर की कीमतें तो 3 गुना तक बढ़ गई हैं। अब GPU रेंटल भी महंगे हो गए हैं, जो अमेरिका की दरों के बराबर या उनसे भी ज्यादा हैं।

एनवीडिया का कहना है कि चोरी-छिपे मंगाया गया हार्डवेयर ज्यादा समय तक काम नहीं करेगा क्योंकि इसे कोई आधिकारिक सपोर्ट नहीं मिलता।