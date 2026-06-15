अमेरिका-ईरान शांति समझौत से फिर बढ़ी सोना-चांदी की चमक बिज़नेस Jun 15, 2026

अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव कुछ कम हुआ है, जिसका असर सोना-चांदी की कीमतों पर साफ दिखा है।

सोने की कीमत में 2.24 फीसदी का उछाल आया और यह 4,333.90 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.32 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया, वहीं चांदी भी 3.51 फीसदी चढ़कर 70.36 डॉलर प्रति औंस (करीब 2.34 लाख रुपये प्रति किलोग्राम) पर पहुंच गई।

अमेरिकी डॉलर कमजोर होने से दुनियाभर के खरीदारों के लिए ये कीमती धातुएं सस्ती हो गईं। साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ने महंगाई बढ़ने की चिंताओं को भी कुछ हद तक कम किया। इन दोनों वजहों से धातुओं को अच्छा फायदा मिला है।