ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में थोड़ी गिरावट के बावजूद डॉलर अपनी मजबूती बनाए हुए है। इसकी एक वजह यह भी है कि तेल की कीमतों में कमी से महंगाई की चिंता थोड़ी कम हुई है।

फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की बाजार की उम्मीदें पिछले सप्ताह 16 फीसदी थीं, जो अब बढ़कर 36 फीसदी से भी ज्यादा हो गई हैं।

यह इस बात का सीधा संकेत है कि बाजार को दरों में बढ़ोतरी का ज्यादा भरोसा है। दूसरी ओर, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना है, लेकिन सभी की नजरें आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में आगे क्या होगा, इसका अंदाजा मिल सके।