ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

ब्याज दर बढ़ने की आशंका से अमेरिकी डॉलर एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा
अमेरिकी डॉलर ने मंगलवार को एक महीने का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। बाजार के ट्रेडर फेडरल रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
डॉलर इंडेक्स 0.1 फीसदी बढ़कर 101.55 के आस-पास पहुंच गया है, वहीं दूसरी तरफ यूरो और येन डॉलर के मुकाबले थोड़े कमजोर हुए हैं।
ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना 36 फीसदी से ऊपर
अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में थोड़ी गिरावट के बावजूद डॉलर अपनी मजबूती बनाए हुए है। इसकी एक वजह यह भी है कि तेल की कीमतों में कमी से महंगाई की चिंता थोड़ी कम हुई है।
फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की बाजार की उम्मीदें पिछले सप्ताह 16 फीसदी थीं, जो अब बढ़कर 36 फीसदी से भी ज्यादा हो गई हैं।
यह इस बात का सीधा संकेत है कि बाजार को दरों में बढ़ोतरी का ज्यादा भरोसा है। दूसरी ओर, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखने की संभावना है, लेकिन सभी की नजरें आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों पर टिकी हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में आगे क्या होगा, इसका अंदाजा मिल सके।