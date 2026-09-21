अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड 2007 के बाद पहली बार 5 फीसदी के पार
अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 2007 के बाद पहली बार 5 फीसदी के आंकड़े को पार कर गई है। यह उछाल कई वजहों से आया है।
इनमें कोरोना महामारी और वैश्विक तनावों के कारण बनी महंगाई और सरकार का अपने बड़े खर्चों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में बॉन्ड बेचना शामिल है।
पिछली बार ट्रेजरी यील्ड 2007 में इतनी ऊपर थी। तब फेडरल रिजर्व ने वैश्विक वित्तीय संकट के शुरुआती संकेतों को देखते हुए ब्याज दरों में कटौती शुरू कर दी थी।
ब्याज दर बढ़ोतरी से कर्ज हुआ महंगा
महंगाई से लड़ने के लिए फेड लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से पुराने, कम यील्ड वाले बॉन्ड कम आकर्षक हो गए हैं।
मंदी की आशंकाओं के बावजूद मजबूत उपभोक्ता खर्च और टेक्नोलॉजी में निवेश ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया हुआ है।
इसके अलावा, ईरान के साथ तनाव के कारण कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और सरकार द्वारा और ज्यादा बॉन्ड बेचना जैसी हाल की कुछ घटनाओं ने घर खरीदारों से लेकर बिजनेसमैन तक सभी के लिए कर्ज की लागत बढ़ा दी है।