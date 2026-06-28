2031 तक करीब 2,200 अरब रुपये तक पहुंच सकता है भारत में स्मार्ट होम बाजार

स्मार्ट डिवाइस बिजली के बिल में कर रहे बचत

बेंगलुरु में पालतू जानवरों के शौकीन अपने स्मार्टफोन से अपनी बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं, वहीं गुरूग्राम में लोग घर पहुंचने से पहले ही अपने AC को ऑन कर देते हैं।

जयपुर में दुकानदार मोशन-सेंसर लाइट्स की मदद से बिजली के बिल में अच्छी बचत कर रहे हैं। इस तरह स्मार्ट डिवाइसेज न सिर्फ जिंदगी को आसान बना रहे हैं, बल्कि जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर रहे हैं।

जयपुर और इंदौर जैसे छोटे शहरों में भी इस ट्रेंड का असर साफ दिख रहा है, जहां खासकर बिजली बचाने वाले गैजेट्स खूब पसंद किए जा रहे हैं। हालांकि, इन डिवाइसेज के आपस में तालमेल बिठाने और इंटरनेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें अब भी हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है।