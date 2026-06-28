2031 तक करीब 2,200 अरब रुपये तक पहुंच सकता है भारत में स्मार्ट होम बाजार
उद्योगों के अनुमानों की मानें तो भारत का स्मार्ट होम बाजार अगले कुछ सालों में जोरदार उछाल देखने वाला है। जहां 2026 में यह 6.7 अरब डॉलर (करीब 600 अरब रुपये) का होगा, वहीं 2031 तक इसका आंकड़ा 24 अरब डॉलर (करीब 2,200 अरब रुपये) के पार पहुंच जाएगा।
लोगों की बढ़ती कमाई, सस्ता होता इंटरनेट, शहरों में बढ़ता पलायन और 5G टेक्नोलॉजी की एंट्री ने स्मार्ट होम को अब केवल एक सुविधा या लग्जरी नहीं, बल्कि आज की एक आम जरूरत बना दिया है।
स्मार्ट डिवाइस बिजली के बिल में कर रहे बचत
बेंगलुरु में पालतू जानवरों के शौकीन अपने स्मार्टफोन से अपनी बिल्लियों को खाना खिला रहे हैं, वहीं गुरूग्राम में लोग घर पहुंचने से पहले ही अपने AC को ऑन कर देते हैं।
जयपुर में दुकानदार मोशन-सेंसर लाइट्स की मदद से बिजली के बिल में अच्छी बचत कर रहे हैं। इस तरह स्मार्ट डिवाइसेज न सिर्फ जिंदगी को आसान बना रहे हैं, बल्कि जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर रहे हैं।
जयपुर और इंदौर जैसे छोटे शहरों में भी इस ट्रेंड का असर साफ दिख रहा है, जहां खासकर बिजली बचाने वाले गैजेट्स खूब पसंद किए जा रहे हैं। हालांकि, इन डिवाइसेज के आपस में तालमेल बिठाने और इंटरनेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें अब भी हैं, जिन पर काम करने की जरूरत है।