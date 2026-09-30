रुपये को 96 के स्तर तक पहुंचने से रोकने के लिए RBI ने बेचे अरबों डॉलर

रुपये को 96 के आंकड़े से ऊपर जाने से रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरकारी बैंकों के जरिए लगातार दखल दे रहा है। RBI के इस प्रयास का असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार में दिख रहा है, जो 14.9 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) घटकर अब 766 अरब डॉलर (करीब 72,000 अरब रुपये) हो गया है।

कोटक सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी रिसर्च के प्रमुख अनिंद्य बनर्जी ने बताया कि अमेरिका में मजबूत बॉन्ड यील्ड और विदेशी निवेशकों द्वारा पूंजी निकालने से भी रुपये पर दबाव बढ़ा है।