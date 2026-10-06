तेल-बॉन्ड यील्ड की मार से डॉलर के मुकाबले रुपया 96.41 पर फिसला

अगर, गिरावट का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है तो एक बैंक करेंसी ट्रेडर ने बताया कि रुपया और भी नीचे जा सकता है और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 97 तक पहुंच सकता है।

इसका सीधा मतलब होगा कि ईंधन जैसे आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा, विदेश यात्रा की योजना बनाने वालों या बच्चों की विदेशी पढ़ाई का खर्च उठाने वालों को भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे।

फिलहाल, RBI किसी खास विनिमय दर को तय करने की बजाय बाजार में होने वाले तेज उतार-चढ़ाव को शांत करने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।