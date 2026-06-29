डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 94.35 पर खुला भारतीय रुपया बिज़नेस Jun 29, 2026

भारतीय रुपया सोमवार (29 जून) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 94.35 पर खुला, जो गुरुवार (25 जून) के बंद भाव से थोड़ा ऊपर है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जिससे रुपये को सहारा मिला है। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि आज रुपया 94.20 से 94.75 के दायरे में रह सकता है।

उनका मानना है कि डॉलर के भाव बढ़ने पर निर्यात करने वाले उसे बेचेंगे, वहीं आयात करने वाले डॉलर के भाव गिरने पर उसकी खरीदारी करेंगे।