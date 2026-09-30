डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की बढ़त के साथ रुपया 95.95 पर खुला
बुधवार (30 सितंबर) को रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 95.95 पर खुला, जबकि मंगलवार (29 सितंबर) को यह 95.98 पर बंद हुआ था।
तेल की कीमतों में कमी और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदें कम होने से रुपया में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि, ट्रेडर्स इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि भारतीय मुद्रा को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दखल दे सकता है।
यह मामूली बढ़त तब हुई, जब अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निवेशक अमेरिकी आर्थिक डाटा पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिससे फेड के ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है।
RBI ने की WMA सीमा बढ़ाने की सिफारिश
RBI द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने सरकारों को दी जाने वाली एक अस्थायी ऋण सुविधा वेज एंड मींस एडवांसेज (WMA) की कुल सीमा को बढ़ाकर 678.39 अरब रुपये करने की सिफारिश की है। ऐसा करने से राज्य सरकारें अपने वित्त को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगी।
इसी बीच, भारत के 10-वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल (यील्ड) 6.94 फीसदी पर बना हुआ है। बाजार में सतर्कता का माहौल दिख रहा है, निफ्टी फ्यूचर मंगलवार के बंद भाव से नीचे फिसल गए हैं।