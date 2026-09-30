डॉलर के मुकाबले 3 पैसे की बढ़त के साथ रुपया 95.95 पर खुला

बुधवार (30 सितंबर) को रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत होकर 95.95 पर खुला, जबकि मंगलवार (29 सितंबर) को यह 95.98 पर बंद हुआ था।

तेल की कीमतों में कमी और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीदें कम होने से रुपया में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि, ट्रेडर्स इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि भारतीय मुद्रा को सहारा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दखल दे सकता है।

यह मामूली बढ़त तब हुई, जब अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 16 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। निवेशक अमेरिकी आर्थिक डाटा पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, जिससे फेड के ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है।