खाड़ी तनाव से रुपये को लगा बड़ा झटका, डॉलर के मुकाबले 37 पैसे फिसला
भारतीय रुपया सोमवार (13 जुलाई) को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.70 के स्तर पर खुला, जो पिछले सप्ताह के बंद भाव से 37 पैसे नीचे फिसल गया।
इस गिरावट की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आया उछाल है। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव के कारण ऐसा हुआ है। खासकर ईरान के हालिया हमलों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्षविराम खत्म करने के एलान के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है।
पिछले सप्ताह 94.96 से 95.60 के बीच रहा
पिछले सप्ताह रुपया 94.96 से 95.60 के दायरे में रहा, जिसमें कच्चे तेल की कीमतों में हुए भारी उतार-चढ़ाव की झलक दिखी।
जानकारों का मानना है कि इस सप्ताह भी बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। इसकी वजह यह है कि निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक तेल आपूर्ति पर इसके असर पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।
भले ही आज डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, फिर भी यह उम्मीद से बेहतर स्थिति में है। यह बताता है कि फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मिली-जुली और जटिल परिस्थितियों से गुजर रही है।