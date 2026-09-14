कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और AI शेयर फिसलने से वैश्विक बाजारों में गिरावट

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और AI शेयर फिसलने से वैश्विक बाजारों में गिरावट
सोमवार (14 सितंबर) को अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट देखी गई। पश्चिमी एशिया में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल से नैस्डैक फ्यूचर्स 1.52 फीसदी तक लुढ़क गए।
S&P 500 और डाउ जोंस फ्यूचर्स भी इस दौरान नीचे आए। इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व और जापान की तरफ से संभावित ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है।
इस कारण गिरे AI शेयर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डेवलपमेंट में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के चलते इसकी रफ्तार कम करने की OpenAI और एंथ्रोपिक के प्रमुखों की अपील के बाद AI शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज हुई।
इसी बीच, सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे पर हुए हमलों के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में लगभग 3 फीसदी का उछाल आया, जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
AI डेवलपमेंट में सुस्ती की आशंकाओं के बीच एशियाई बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। जापान का निक्केई सूचकांक एक फीसदी फिसला, जबकि दक्षिण कोरिया का सूचकांक 3.2 फीसदी गिर गया।
इसके अलावा, शुक्रवार को जारी हुई अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य रिपोर्ट के बाद बाजारों में यह संभावना 86 फीसदी तक बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व बुधवार को ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा और दिसंबर तक ऐसा एक बार फिर कर सकता है।