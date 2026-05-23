रुपये की गिरावट रोकने के लिए RBI ने बेचे 53 अरब डॉलर 

लगभग 50,000 करोड़ रुपये कमाए

बैंकर्स का मानना है कि रिजर्व बैंक ने इस खरीद-फरोख्त से लगभग 50,000 करोड़ रुपये कमाए होंगे, क्योंकि डॉलर पहले उस वक्त खरीदे गए थे, जब रुपया मजबूत स्थिति में था। सोने की कीमतों ने भी इस नुकसान को कम करने में थोड़ा सहारा दिया। अक्टूबर, 2025 में डॉलर की भारी बिक्री और एक करेंसी स्वैप की घोषणा करने के बावजूद भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 15 मई, 2026 को समाप्त हुए सप्ताह में 8.1 अरब डॉलर (करीब 750 अरब रुपये) की बड़ी गिरावट दर्ज हुई।