RBI ने डिफाॅल्टर्स से जब्त प्रॉपर्टी को लेकर सख्त बनाए नियम

बैंकों को कहा गया है कि वे जब्त की गई संपत्तियों को बेचने के लिए सार्वजनिक नीलामी का तरीका अपनाएं। इससे सभी खरीदारों को एक जैसा मौका मिलेगा।

साथ ही, एक बहुत ही सख्त नियम ये भी है कि ऐसी जब्त की गई संपत्ति को न ही तो कर्ज न चुकाने वाले डिफॉल्टर को वापस बेचा जा सकता है और न ही उसके किसी करीबी संबंधी या परिचित को।

RBI का मानना है कि इससे बैंकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहता है। इन संपत्तियों की कीमत तय करने के लिए बैंकों को 2 विकल्पों में से कम वाली कीमत चुननी होगी। पहला विकल्प है लोन की बची हुई रकम, और दूसरा विकल्प है 2 बाहरी विशेषज्ञों द्वारा लगाई गई वो कीमत, जो संकट की स्थिति में बिक्री के लिए होती है। हालांकि, यह नियम तभी लागू होगा, जब संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक बैंक के पास आ जाए। तब तक सरफेसी जैसे कानूनों के तहत कर्जदारों के अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी।