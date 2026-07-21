RBI ने NRI जमा से जुटाए अरबों डॉलर, विदेशी मुद्रा भंडार को मिला सहारा
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की विदेशी पैसा आकर्षित करने की नई पहल ने जोरदार शुरुआत की है। जून की शुरुआत में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 20.72 अरब डॉलर (करीब 2,000 अरब रुपये) जुटाए जा चुके हैं।
इनमें से अधिकतर पैसा उन विदेश में बसे भारतीयों (NRI) का है, जो अपनी बचत इन विशेष विदेशी मुद्रा अनिवासी (FCNR) जमा खातों में जमा कर रहे हैं।
यह ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है, जब कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को एक मजबूत सहारा मिला है।
पैसों की आवक को प्रभावशाली बताया
विशेषज्ञ इन परिणामों को बेहद प्रभावशाली बता रहे हैं। यह इसलिए भी खास है क्योंकि यह 2013 में RBI द्वारा इसी तरह के प्रयासों से कहीं ज्यादा है।
नोमुरा के विश्लेषकों ने बताया कि इन जमा राशियों को जुटाना उतना मुश्किल नहीं है, जितना कुछ लोग मान रहे थे, यहां तक कि अमेरिका में ऊंची ब्याज दरों के बावजूद।
अगर, यही रुझान जारी रहा तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि कुल आवक 80 अरब डॉलर (करीब 7,600 अरब रुपये) तक पहुंच सकती है। यह RBI के लिए रुपये को स्थिर करने और इस साल विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बनाए रखने में सहायक होगा।