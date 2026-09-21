अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानिए क्या हैं वजह

दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति श्रंखला अब भी जूझ रही है। रूस ने डीजल के ज्यादातर निर्यात पर रोक लगा दी है, जो अक्टूबर तक जारी रह सकती है।

साथ ही, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी रिफाइनरियां भी प्रभावित हुई हैं। इन सब के कारण बाजार में ईंधन की कमी हो गई है और लोगों को ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।

अच्छी बात यह है कि अगर, महंगाई को भी जोड़ लें तो भी कीमतें अभी तक 2022 के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंची है। अब चुनाव आने वाले हैं और कई राज्य हीटिंग और परिवहन के लिए डीजल पर ही निर्भर रहते हैं, ऐसे में आम लोगों को काफी दबाव महसूस हो रहा है।