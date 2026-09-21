अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, जानिए क्या हैं वजह
अमेरिका में डीजल की कीमत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। यह 6.505 डॉलर (करीब 610 रुपये) प्रति गैलन हो गया है और इस महीने इसमें 87 सेंट (करीब 80 रुपये) से ज्यादा की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इस तेजी की मुख्य वजह वैश्विक तनाव हैं।
इनमें अमेरिका और ईरान के बीच चल रही समस्याएं भी शामिल हैं, जिनकी वजह से होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल के जहाजों की आवाजाही धीमी हो गई है।
ये कीमतें 2022 के उच्चतम स्तर को भी पार कर गई हैं, जिससे ट्रकों या खेती के उपकरणों पर निर्भर लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
रूस पर प्रतिबंध ने भी बढ़ाई मुश्किल
दुनिया में कच्चे तेल की आपूर्ति श्रंखला अब भी जूझ रही है। रूस ने डीजल के ज्यादातर निर्यात पर रोक लगा दी है, जो अक्टूबर तक जारी रह सकती है।
साथ ही, यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूसी रिफाइनरियां भी प्रभावित हुई हैं। इन सब के कारण बाजार में ईंधन की कमी हो गई है और लोगों को ज्यादा कीमतें चुकानी पड़ रही हैं।
अच्छी बात यह है कि अगर, महंगाई को भी जोड़ लें तो भी कीमतें अभी तक 2022 के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंची है। अब चुनाव आने वाले हैं और कई राज्य हीटिंग और परिवहन के लिए डीजल पर ही निर्भर रहते हैं, ऐसे में आम लोगों को काफी दबाव महसूस हो रहा है।