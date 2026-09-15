NSE का IPO आने के बाद अनलिस्टेड शेयरों के कारोबार में आ सकती है गिरावट
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जल्द ही सार्वजनिक होने वाला है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे भारत के अनलिस्टेड शेयर बाजार में बड़ा बदलाव आ सकता है।
अब तक इस बाजार में जितना भी कारोबार होता है, उसमें करीब आधा हिस्सा NSE का रहा है। इसलिए, जब NSE का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) आएगा तो इस बाजार में काम बहुत कम हो सकता है। इससे अनलिस्टेड शेयरों के कारोबार में बड़ी गिरावट आ सकती है। ऐसे में अनलिस्टेड शेयर में सौदा करने वाले प्लेटफॉर्म्स को नए मौके तलाशने होंगे।
नए जमाने के सेक्टर्स में चुनिंदा निवेशकों की दिलचस्पी
बड़े निवेशक और फंड्स अक्सर उन कंपनियों पर ध्यान देते हैं, जो सार्वजनिक होने से पहले NSE जैसी बड़ी होती हैं। अब इस स्थिति में बदलाव आने वाला है।
3A कैपिटल सर्विसेज के संस्थापक राजन शाह का कहना है, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि अनलिस्टेड बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी कुछ खास सेक्टर्स तक ही सीमित रहेगी। खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, डिफेंस, डाटा सेंटर और दूसरे नए जमाने के उद्योगों से जुड़ी कंपनियों में।"
उम्मीद है कि अब एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे नए सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि सभी अगली बड़ी चीज की तलाश में हैं।