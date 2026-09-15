NSE का IPO आने के बाद अनलिस्टेड शेयरों के कारोबार में आ सकती है गिरावट

बड़े निवेशक और फंड्स अक्सर उन कंपनियों पर ध्यान देते हैं, जो सार्वजनिक होने से पहले NSE जैसी बड़ी होती हैं। अब इस स्थिति में बदलाव आने वाला है।

3A कैपिटल सर्विसेज के संस्थापक राजन शाह का कहना है, "हम उम्मीद कर रहे हैं कि अनलिस्टेड बाजार में निवेशकों की दिलचस्पी कुछ खास सेक्टर्स तक ही सीमित रहेगी। खासकर स्पेस टेक्नोलॉजी, एयरोस्पेस, डिफेंस, डाटा सेंटर और दूसरे नए जमाने के उद्योगों से जुड़ी कंपनियों में।"

उम्मीद है कि अब एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे नए सेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि सभी अगली बड़ी चीज की तलाश में हैं।