NSE के IPO ने तोड़ा LIC का रिकॉर्ड, 90,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगी

NSE के IPO ने तोड़ा LIC का रिकॉर्ड, 90,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगी
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च किया है। इसमें निवेशकों ने करीब 90,000 करोड़ रुपये की बोलियां लगाईं, जो इसके IPO लक्ष्य 22,561.57 करोड़ रुपये से बहुत ज्यादा था।
बड़े संस्थागत खरीदारों की तरफ से इसमें खास तौर पर अच्छी मांग देखने को मिली। उन्होंने 50.58 करोड़ से ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां लगाईं, जबकि केवल करीब 8.86 करोड़ शेयर ही बिक्री के लिए उपलब्ध थे। इस IPO को 5.71 गुना ज्यादा सब्सक्राइब किया गया, जिसने भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के पिछले IPO से जुड़ी चर्चा को भी पीछे छोड़ दिया।
आज हो सकता है शेयरों का आवंटन
यह पेशकश 17 से 21 सितंबर तक खुला थी, जिसमें एक शेयर की कीमत 1,700 से 1,785 रुपये तय की गई थी। अगर, आपने इसके लिए आवेदन किया है तो आवंटन के नतीजे 22 सितंबर को आने की उम्मीद है और 24 सितंबर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में लिस्ट होगा।
इसके शेयर को ग्रे मार्केट में पहले से ही 55 रुपये प्रीमियम पर मिल रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमेशा इस बात की गारंटी नहीं देता कि शेयर लिस्ट होने के बाद भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा।