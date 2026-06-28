SEZ में बड़े बदलावों को लेकर 30 जून को होगी वाणिज्य मंत्रालय की बैठक

कमेटी तैयार कर रही 'SEZ 2.0' का ड्राफ्ट

एक 17 सदस्यीय कमेटी नए 'SEZ 2.0' योजना पर काम कर रही है। इससे SEZ को अन्य निर्यात योजनाओं से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कामकाज और सुचारु हो पाएगा।

SEZ से होने वाला निर्यात 2024-25 में 172.07 अरब डॉलर (करीब 16,000 अरब रुपये) था, जो गिरकर 2025-26 में 133.45 अरब डॉलर (करीब 12,000 अरब रुपये) रह गया है। इसीलिए भारत की व्यापारिक ताकत बनाए रखने और नए कारोबारियों के लिए SEZ को और भी आकर्षक बनाने के लिए इन बदलावों को बेहद अहम माना जा रहा है।