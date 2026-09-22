अमेरिका में ईरान प्रतिबंध उल्लंघन को लेकर बिनेंस के खिलाफ जांच शुरू

अमेरिकी अधिकारियों के साथ बिनेंस का यह पहला मामला नहीं है। 2023 में उसने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े उल्लंघनों के मामले में 4.3 अरब डॉलर (करीब 400 अरब रुपये) का जुर्माना भरने पर सहमति दी थी। उस समय के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) चांगपेंग झाओ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था।

इसके बावजूद बिनेंस का कहना है कि उसकी प्रतिबंधों का उल्लंघन न करने की सख्त नीति है और वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करने का वादा करती है। यह नई जांच ऐसे समय में सामने आई है, जब अमेरिका, ईरान को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के अपने अभियान को और तेज कर रहा है।